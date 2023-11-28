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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: الأمريكان تظاهروا داخل قاعات مجلس الشيوخ اعتراضا على أحداث بغزة

ماك شرقاوي الكاتب
ماك شرقاوي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية

قال الدكتور ماك شرقاوي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة تريد أن تبيض وجهها دوليا بعد قرارات الفيتو التي نظر اليها العالم أجمع فلماذا تسعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى عدم وقف إطلاق النار وإعطاء المدنيين بعص الحماية واله القتل البشعة التي تقتل كيفما تشاء.

الأمريكان تظاهروه داخل القاعة بجلسة الاستماع بالبيت الأبيض

واضاف شرقاوي خلال مداخلة هاتفية مرئية عبر سكاي بي من أمريكا ببرنامج مساء دى ام سي المذاع على فضائية الدى ام سي تقديم الإعلامي أسامة كمال، ان الضغوط داخل الولايات المتحدة الأمريكية من المظاهرات التي حدثت وسط البيت الأبيض ووقفوا المتظاهرون على سور البيت الأبيض هو كناية على ان بايدن يديه ملطخين بالدماء، لافتا الى أن الأمريكان  تظاهروه داخل القاعة بجلسة الاستماع فقد سبقوه أيديهم باللون الأحمر وهتفوا هتافات اساءوا فيها عن الظلم الذي يحدث.


وأستطرد الكاتب والباحث في العلاقات الدولية أن  البيت الأبيض لديه الكثير من الضغط على الجانب الإسرائيلي  وبالشراكة المصرية والقطرية مع الرئيس بايدن استطاعوا أن يصلوا الى تنفيذ هذه الهدنة، مؤكدا ان إسرائيل وبنيامين نتنياهو في مأزق شديد فقد وصل الى اليوم ال ٤٧  في العمليات العسكرية ولم يحقق أي نصر عسكري على الأرض  وقد هزم عسكريا وعدم سياسيا واقتصاديا، كما يطارد من أهالي الأسري في داخل فلسطين وحاولوا اقتحام بيته مرتين.

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