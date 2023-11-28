قرار عسكري عاجل من أمريكا بشأن غزة

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الثلاثاء، إن أمريكا أوقفت تحليق المسيرات فوق قطاع غزة في إطار الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وأضاف أن “أمريكا تواصل التركيز مع الإسرائيليين على ضرورة شن العمليات العسكرية بما يتوافق مع قوانين الحرب”.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، “أوقفنا طلعاتنا الجوية المتعلقة بجمع الاستخبارات فوق قطاع غزة في ضوء توقف العملية العسكرية”.

وفي وقت سابق من اليوم، علق بن جفير، على خرق اتفاق الهدنة بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي أدى إلي إصابة عدد من جنود جيش الاحتلال.

ودعا بن جفير، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى إصدار أمر للجيش الإسرائيلي بالعودة وسحق حماس بالقوة، وفقا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وقال: “حماس حاولت اغتيال جنود إسرائيليين في شمال قطاع غزة”.

وأضاف: إنني أدعو رئيس الوزراء إلى عدم "احتواء" تفجير العبوات الناسفة المستخدمة ضد جنودنا، وأن يأمر جيش الدفاع الإسرائيلي بالعودة وسحق حماس بالقوة".