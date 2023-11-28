بوليتيكو: البنتاجون لا تملك الأموال لدفع تكاليف زيادة قواتها في الشرق الأوسط

ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، لا تملك الأموال الكافية لدفع تكاليف زيادة تواجد قواتها في الشرق الأوسط، دون الكشف عن مصدر هذه المعلومات.

وأضافت “بوليتيكو”: “أمرت البنتاجون، على خلفية تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بإرسال مجموعة إضافية من حاملات الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة ومئات من القوات الأمريكية إلى المنطقة. لكن عدم التوافق في الكونجرس على مسألة الموافقة على التمويل للعام الحالي تسبب في أن وزارة الدفاع الأمريكية لا تملك الأموال اللازمة لدفع تكاليف زيادة تواجد قواتها في الشرق الأوسط”.

ولفتت إلى أن “البنتاجون لا تملك حاليا سوى أموال محدودة مخصصة ضمن ميزانية السنة المالية السابقة، في حين لم يتم اعتماد ميزانية دائمة للعام الحالي بعد”.