إسرائيل تعلن إطلاق سراح 30 سجينا فلسطينيا

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، إطلاق سراح 30 سجينا فلسطينيا مقابل الرهائن المفرج عنهم في غزة وفقا لما أفادت به “الحرة”.

وكان قد أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أفرجت اليوم عن مواطنان تايلانديان، إلى جانب 10 نساء إسرائيليات.

وأكد مكتب نتنياهو أيضا قائمة الأسرى الإسرائيليين المحررين، وهم تسع نساء مسنات وفتاة مراهقة، وكرر تعهده بإطلاق سراح جميع الرهائن، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي،في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم من قطاع غزة في طريقهم إلى مصر بحسب ما أفاد به مندوبو الصليب الأحمر.

وأوضح "أدرعي" في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" أن قافلة الرهائن الإسرائيليين اتجهوا إلى مصر في طريقهم للقاء القوات الإسرائيلية عند معبر كرم أبو سالم، مشيرا إلى أن المندوبين الإسرائيليين سيتأكدون من هوية الرهائن العائدين في نقطة الالتقاء حيث يطلع ممثلو جيش الدفاع العائلات بشكل متواصل.