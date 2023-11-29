القومي للطفولة والأمومة والأكاديمية الوطنية للتدريب يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز قدرات العاملين

وقع المجلس القومي للطفولة والأمومة والأكاديمية الوطنية للتدريب، بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في مجال الطفولة والأمومة في مصر، حيث يتضمن البروتوكول التعاون في مجال التدريب وتطوير القدرات، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ الأنشطة المشتركة.

وقع البروتوكول المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ود. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور عدد من قيادات الأكاديمية والمجلس.

ومن جانبها أشادت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون والشراكة مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والاستفادة من الكوادر البشرية المدربة وتبادل الخبرات فيما يخص الأم والطفل، موجهة الشكر والتقدير إلى السيدة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية لتعاونها المثمر مع المجلس بما يعود بالنفع على مصلحة ألام والطفل.

وقالت "عثمان" إن المجلس القومي للطفولة والأمومة يثمن التعاون مع الجهات الوطنية والمنظمات غير الحكومية من أجل تنفيذ الأنشطة ذات الصلة بمجالات حماية الأطفال والأمهات والعمل على تطويرها في مصر، مؤكدة على أهمية تضافر وتوحيد الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة.

وأضافت "عثمان" أن المجلس يعمل على تنفيذ عدة مبادرات هامة كالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" التي يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية ، فضلا عن المبادرة المصرية لتمكين الطفل والتي تهدف إلى ترسيخ قيم التربية الإيجابية وحماية الأطفال من كافة المخاطر التي قد يتعرضون لها، وان المجلس بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب سيعزز من التدريب على هذه المبادرات التفاعلية لضمان الاستمرار والاستدامة إدراكًا من المجلس بالدور الهام الذي تقوم به الأكاديمية من تمكين وتأهيل العنصر البشري وصناعة قادة المستقبل باعتباره من المراكز الرائدة في تحقيق متطلبات التنمية البشرية في مجال الإدارة وريادة الأعمال، مؤكدة على أهمية تبادل الخبرات والتعاون في مجال التدريب بإيفاد متدربي المجلس إلي الاكاديمية للتدريب علي المهارات الادارية والقيادية او تنفيذ تدريبات بالاكاديمية للتدريب علي الموضوعات ذات الصلة بمجال عمل المجلس القومى للطفولة والأمومة.

وقالت د. رشا راغب أن هذا التعاون يعكس حرص الأكاديمية على دعم جهود المجلس القومي للأمومة والطفولة في مجال حماية ورعاية الطفولة، مضيفةً أن الأكاديمية تمتلك خبرة واسعة في مجال التدريب وتطوير القدرات، ولديها القدرة على تقديم برامج تدريبية عالية الجودة تساهم في تنمية قدرات العاملين بالمجلس.

وأشادت د. رشا راغب بالدور الذي يقوم به المجلس في تعظيم الحقوق الخاصة بالطفل والأم، والدفاع عنهما في إطار القانون والدستور، مبرهنةً بجهود المجلس التي كان لها أثر كبير في التوعية بخطورة مجموعة من الظواهر الاجتماعية السلبية مثل ختان الإناث والتنمر والزواج المبكر، وغيرها.

كما أكدت "راغب" أن الأمهات كانت لهن نسبة كبيرة في المشاركة بالبرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، سواء تلك المخصصة للمرأة أو البرامج الأخرى المختلفة.

جدير بالذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة هو هيئة حكومية مصرية تختص بحماية حقوق الأم والطفل، وتهدف إلى النهوض بوضع الأم والطفل في مصر، وضمان حقوقهم ورعايتهم، وأُنشئ في عام 1988 بموجب القرار الجمهوري رقم 54 لعام1988.



وقد أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.



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