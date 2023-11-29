حاول الانضمام لقوات كييف.. الأمن الروسي يعتقل عميلًا جنّدته أوكرانيا

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال عميل جنّدته استخبارات كييف في مدينة كيميروفو شرقي البلاد.

وحسب “روسيا اليوم”، قال الأمن الروسي اليوم الأربعاء في بيان صادر عنه إنه “تم اعتقال أحد سكان كيميريفو البالغ من العمر 36 عاما، حيث قرّر التوجّه إلى أراضي أوكرانيا والانضمام إلى القوات الأوكرانية".

وأضاف البيان "كشف التحقيق أنه أجرى اتصالاً عبر برنامج مراسلة سري، مع منسق أوكراني مجهول وأبدى رغبته في السفر إلى أوكرانيا للقتال ضد القوات الروسية".

ولفت البيان إلى أن الموقوف عبّأ استمارة طلب الالتحاق بالقوات الأوكرانية واقتنى لباسا مموها وأدوية وضمادات وأجهزة اتصال وتذاكر السفر إلى أوكرانيا، قبل القبض عليه.