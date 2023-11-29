70 دعاء فيها الشفاء عند سقوط الماء.. بين عشية وضحاها تتبدل الأحوال

دعاء المطر لشفاء المريض كما هو المعتاد والمعروف أننا ننتظر المطر للوقوف أمام قطراتها وتكرار الدعاء فالمطر في نزوله رحمة وخير على العياد وفي موضع آخر في القرآن الكريم كان المطر عذاب على بعض الأقوام ، وعند نزول المطر يستحب الدعاء للمريض وإن كان المريض يدعو لنفسه فهو أيضا مستحب، مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِه ثم يحمد ربه ويثني عليه ويدعو بالشفاء من المرض فبين عشية وضحاها تتبدل الأحوال.. دعاء المطر لشفاء المريض في السطور التالية.

دعاء المطر لشفاء المريض

دعاء المطر لشفاء المريض اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا ، اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ، ودعاء المطر لشفاء المريض يستحب أن يقول اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي وانت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.

دعاء المطر لشفاء المريض اللهم إني أسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها، وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها، وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفيني وتعافيني بحولك وقوتك. اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسني لباس الصحة والعافية يا رب العالمين.

-اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية. اللهمّ ألبسه ثوب الصّحة والعافية، عاجلًا غير آجلٍ يا أرحم الرّاحمين.

دعاء المطر لشفاء المريض اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيني وتمدني بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير، اللهمّ اشفني، اللهمّ اشفني، اللهمّ اشفني، اللهمّ آمين.

- بسم الله أرقي نفسي من وساوس الصّدر وشتات الأمر، من الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشّيطان ومن الأسقام، ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام، اللهم إني أسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها، وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها، وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفيني وتعافيني بحولك وقوتك. اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسني لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية. اللهمّ ألبسه ثوب الصّحة والعافية، عاجلًا غير آجلٍ يا أرحم الرّاحمين.

دعاء المطر لشفاء المريض اسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم. بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد.

بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين.

- لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله الا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه.

-دعاء المطر لشفاء المريض اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين.



دعاء للمريض وقت نزول المطر

دعاء للمريض وقت نزول المطر يستحب الدعاء للمريض وقت نزول المطر سواء كانت أم أو أب أو أخ أو صديق أوشخص من عامة المسلمين فاستغلال دقائق نزول المطر فرصة فيها استجابة الدعاء وعلينا استغلال هذه الأوقات في الدعاء للمريض أن يمن الله عليه الشفاء العاجل.

-اللهم يا مسهل الشديد، وملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمرٍ جديد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ندفع ما لا نُطيق فاللهم ادفع عن المسلمين ما لا يطيقون، واغفر لهم ما لا يعلمون، واشفهم شفاءً لا يغادر سقمًا يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم.

- لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله الا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه، اللّهم آمين.



-اللهم اشفيه وانثر العافية في جسده واسقه لذة الصحة واجعله سالم معافى لا ضرر فيه ربي اشفيه شفاء لا يغادر سقما، رب وان عجز الأطباء ف انت المقتدر وان وقفت حيلتي فأنت العظيم الشافي عليك توكلنا .. اللهم اشفيه من كل تعب وهم وضيق اشفيه شفاء لا يغادر سقما

-أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم. بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد.

دعاء المريض لنفسه أثناء سقوط المطر

ومن دعاء المريض لنفسه أثناء سقوط المطر يستحب أن يقول اللهم خذ بيدي، اللهمّ احرسني بعينك التي لا تنام، واكفني بركنك الذي لا يرام، واحفظني بعزك الذي لا يضام، وارحمني بقدرتك عليه، وارحمني بقدرتك عليه، أنت ثقتي ورجائي

يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبسني الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين، اللهم اشفني، اللهم اشفني، اللهم اشفني اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته.

-بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين.

- لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله الا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه، اللّهم آمين.