عاصفة قوية تجتاح البلاد| الخطوط الجوية التركية تلغي عشرات الرحلات بمطار إسطنبول

أعلنت الخطوط الجوية التركية إلغاء 56 رحلة من وإلى مطار إسطنبول الدولي بسبب العاصفة المتوقعة هذه الليلة. ويأتي هذا الإجراء احترازيا لضمان سلامة الركاب والطائرات في ظل الأحوال الجوية السيئة المتوقعة؛ حسبما أفادت وسائل الاعلام التركية.

تشهد مدينة إسطنبول التركية عاصفة قوية أثرت بشكل ملحوظ على حياة المواطنين والبنية التحتية للمدينة.

وفي خطوة استباقية، قررت السلطات المحلية تعليق عبور السفن في مضيق البوسفور مساء الثلاثاء، نظراً للأحوال الجوية السيئة؛ حسبما أفادت "تركيا الآن".

وبحلول صباح اليوم الأربعاء، واجه المواطنون صعوبات كبيرة في التنقل إلى أماكن عملهم، حيث شهدت مواقف الحافلات ووسائل النقل الأخرى ازدحاماً شديداً.



وقد أدت العاصفة المصحوبة بأمطار غزيرة إلى تشكل برك مياه في عدة أحياء بالمدينة، مما سبب إعاقة في حركة المرور وتأثيراً سلبياً على الحياة اليومية للسكان.

وفي حادثة مؤسفة، تسببت الرياح القوية في اقتلاع سقف محطة وقود وسقوطه على عدد من السيارات، مما أدى إلى خسائر مادية كبيرة.

وتواصل السلطات المحلية في إسطنبول تقييم الوضع والعمل على تقديم الدعم اللازم للمتضررين، فيما تبقى حالة الطقس وتأثيراتها محور اهتمام وحذر لدى السكان.

وفي بورصة، أعلن محافظ المدينة، محمود دميرطاش، تعليق الدراسة في المدارس الابتدائية والإعدادية في خمسة أقضية بالمدينة نتيجة الأحوال الجوية السيئة والعاصفة القوية التي تجتاح المنطقة. وشمل القرار أقضية عثمان غازي، يلدرم، نيلوفر، كستل، وغورسو ليوم الاربعاء 29 نوفمبر الجاري.