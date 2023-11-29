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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القسام: إطلاق سراح محتجزتين استجابة لطلب القيادة الروسية

ارشيفي
ارشيفي


أعلنت كتائب القسام إطلاق سراح محتجزتين روسيتين استجابة لطلب القيادة الروسية.

وكانت  كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الأربعاء اعلنت ان ثلاثة من أسرى الاحتلال لديها قتلوا بقصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة.

وأشارت  "القسام"، في بيان عسكري لها  الي ان 3 محتجزين صهاينة قتلوا جراء قصف صهيوني سابق على قطاع غزة".

وبينت أن القتلى هم: شيري سلفرمان بيباس، وكفير بيباس، وأرئيل بيباس.

وكانت القسام أعلنت في وقت سابق عن مقتل عدد من أسرى الاحتلال لديها بالغارات الإسرائيلية الهمجية على أنحاء القطاع.

وفي 9 نوفمبر ، أعلنت القسام عن مقتل الأسيرة المجندة "فاؤول أزاي مارك أسياني" (19 عامًا) وإصابة جندي أسير إصابةً متوسطة في قصف إسرائيلي على القطاع.

وفي الأول من الشهر نفسه، أعلنت الكتائب عن "مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لديها في مجزرة جباليا بالأمس من ضمنهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية".

وفي 14 أكتوبر أكدت القسام "مقتل 9 أسرى آخرين من أسرى المعركة لديها، بينهم 4 أجانب خلال الـ24 ساعة الماضية جراء القصف الصهيوني على أماكن يتواجد فيها هؤلاء الأسرى".

وفي 13 أكتوبر، أعلنت القسام عن "مقتل 13 أسيراً من أسرى المعركة بينهم أجانب في القصف الصهيوني المكثف على محافظتي الشمال وغزة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث قتل 6 منهم في محافظة الشمال في مكانين منفصلين و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو الهمجي".

وفي 9 أكتوبر، أكدت الكتائب أن "قصف الاحتلال الليلة واليوم على قطاع غزة أدى إلى مقتل 4 من أسرى العدو واستشهاد آسريهم من مجاهدي القسام".

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