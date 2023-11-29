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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ورطة في ليفربول بسبب إصابة أليسون وجوتا قبل مباراة الدوري الأوروبي

ليفربول
ليفربول

أبدى يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الانجليزي، حزنه بعدما أعلن أن الفريق سيفتقد الحارس أليسون بيكر والمهاجم ديوجو جوتا في مباراتين على الأقل بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول ضد لاسك في الدوري الأوروبي غدا الخميس، ثم يستضيف فولهام الأحد بالدوري الانجليزي، ومن المؤكد، وفقاً لكلوب، غياب أليسون وجوتا عن المباراتين.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي الأربعاء: «سيغيب الثنائي الخميس. لن يكون بوسع أليسون اللعب الخميس أو حتى الأحد، وربما يلحق بمباراة الجولة التالية.. ديوغو سيحتاج إلى وقت أطول».

وتعرض أليسون لإصابة عضلية خلال التعادل 1 - 1 مع مانشستر سيتي في مباراة قمة بالدوري الإنجليزي السبت، لكنه استكمل المباراة رغم أنه أخفق في تسديد الكرة بقوة في أكثر من مناسبة، بينما خرج جوتا مصاباً بعد مرور 54 دقيقة من البداية وشارك لويس دياز بدلاً منه.

ويتصدر ليفربول المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، ويتقدم بنقطتين على تولوز الفرنسي صاحب المركز الثاني، وفي الدوري الإنجليزي، يحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 28 نقطة من 13 مباراة، ويتأخر بنقطة وحيدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب ونقطتين عن آرسنال المتصدر.

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