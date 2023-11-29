عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعادل سلبي بين بايرن ميونيخ وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ

انتهت احداث الشوط الاول من مباراة بايرن ميونيخ وكوبنهاجن الدنماركي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ، عن التشكيل الرسمي للبافاري في موقعة كوبنهاجن بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ودفع توخيل بثلاثي هجومي، مكونا من: ماتياس تيل - كينجلسي كومان - هاري كين.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ، كالآتي:


"مانويل نوير - أوباميكانو - ديفيز - رافائيل جوريرو - جوشوا كيميتش - جورتسيكا - لايمار - توماس مولر - ماتياس تيل - كينجلسي كومان - هاري كين".

وعلى الجانب الآخر، يمثل كوبنهاجن، كل من:

"كامل جرابارا - نيكولاي بوليسن - دينيس فافرو - كيفين ديكس - إلياس كريستينسن - راسموس ينسن - فيكتور كلايسون - محمد اليونسي - لوكاس ليراجر - ديوجو جونسالفيس - روني باردجي".

بايرن ميونيخ ضد كوبنهاجن


ويحتل نادي بايرن ميونيخ المركز الأول من جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد نادي كوبنهاجن في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

دورى أبطال أوروبا


وتعتبر هذه هي أول مباراة على ملعب بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا أمام فريق دنماركي منذ فوزه على بروندبي في نوفمبر 1998، لقد واجهوا كوبنهاجن مرة واحدة فقط من قبل، حيث فازوا عليهم 2-1 في الجولة الثانية من هذا الموسم.

وفاز بايرن ميونخ بجميع مبارياته الأربع السابقة على أرضه في المنافسة الأوروبية ضد منافس دنماركي، حيث جاءت جميع تلك الانتصارات الأربعة ضد فرق مختلفة.

 

بايرن ميونيخ مباراة بايرن ميونيخ وكوبنهاجن الدنماركي كوبنهاجن دوري ابطال أوروبا تشكيل بايرن ميونخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 مليارات دولار .. الاتحاد الأوروبي يكشف مفاجآت جديدة عن ديون مصر

رد رسمي من الحكومة على تعويم الجنيه وسعر الدولار: مفاجأة كبيرة

الجماهير خمّنت السبب | تصرف مثير من عمر عبد الواحد مع الزمالك

أول قرار من فيوتشر عقب الخسارة من الزمالك

مالكوش مكان في الأهلي | الخطيب يوجّه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء

بجنيه واحد ومتاح للكل .. مفاجأة سارة لملايين المصريين قريبا

عندي مصايب ومشاكل في شخصيتي| أحمد فهمي يكشف المتسبب في انفصاله عن هنا الزاهد: “بتجوز عشان أجرب”

علشان تبقى عارف| الحكومة تصارح المواطنين بأسباب أزمة الكهرباء.. وهذا ما سيحدث قريبًا

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يضرب نابولي بهدفين في الشوط الأول

الشوط الأول.. أرسنال يضرب لانس بخماسية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

شاهد| ماذا فعلت جماهير الزمالك مع سيف الدين الجزيري

ابن النادي|هتافات أسطورية من جمهور الزمالك لأوباما بعد استبداله في لقاء فيوتشر.. شاهد

رسميًا .. إشبيلية يغادر دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من آيندهوفن

تاريخي.. المغربي حكيم زياش يعادل إنجاز رونالدو ونيمار في دوري أبطال أوروبا

3-3.. حكيم زياش يقود جالطة سراي لريمونتادا أمام مانشستر يونايتد

التشكيلة الرسمية لـ مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري الأبطال

ترشيحاتنا

تفاصيل في الانتخابات الرئاسية 2024.. تجهيزات لوجستية لتصويت المصريين بالخارج

جدول زمني.. رئيس وزراء فلسطين يدعو لتشكيل جبهة دولية لتحقيق حل الدولتين

مصرع 15.. البنتاجون تعلن تنفيذ 4 ضربات ضد جماعات مرتبطة بإيران

وزيرة الصحة الفلسطينية: ما حدث مع أطفالنا خلال العدوان الإسرائيلي لم يشهده التاريخ|فيديو

وزير الخارجية يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمر COP28

عبر معبر رفح.. دخول 1028 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ بدء الهدنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الباحث سي إس لويس .. لماذا لم يحضر أحد جنازته؟

جاكت شراشيب.. سعر خرافي لإطلالة هيفاء وهبي المثيرة للجدل علي السوشيال ميديا

فيديو صادم لدولة الاحتلال.. ممثلة إسرائيلية تتنازل عن جنسيتها تضامنا مع غزة

فوائد خارقة لتناول الفراولة | تعرف عليها

فيديو

سر آخر منشور.. تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

«مصاصة الدماء» تطارد القوات الروسية في أوكرانيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

هل تسبب حسام غالي في رحيل موسيماني وسيد عبدالحفيظ عن الأهلي؟|«فيديوجراف»

عيش حر بجنيه..تفاصيل طرح خبز عبر الكارت الذكي لغير حاملي بطاقات التموين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ