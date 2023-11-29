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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاجي في الزمالك ومعنديش كسر| مصطفى شلبي يرد على شائعة متداولة

صدى البلد

قال مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، إن كل الأخبار المتداولة عن خضوعي لـ فحوصات طبية خارج النادي ومع طبيب آخر غير طبيب الزمالك غير صحيحة".

وأضاف خلال برنامج زملكاوي على قناة الزمالك "أتابع البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص بإصابتي تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك الذي يعمل معي منذ تعرضي للإصابة ويتابع الأمور لحظة بلحظة، حتى في الإصابة الأولى التي تعرضت لها في وقت سابق، وتماثلت بعدها للشفاء بشكل تام، ولا يوجد أي تقصير من جانب الدكتور محمد أسامة".

وأضاف "خضعت لـ أشعة جديدة منذ يومين تحت إشراف الدكتور محمد أسامة ضمن البرنامج العلاجي والمتابعة الخاصة بإصابتي".

واختتم "في الفترة الحالية أقوم بتنفيذ البرنامج العلاجي الخاص بي يوميًا داخل نادي الزمالك، وللتوضيح لا أعاني من أي كسور في القدم كما تردد".

الزمالك يفوز على فيوتشر

وفي سياق اخر نجح نادي الزمالك في الفوز على فريق مودرن فيوتشر، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة المقامة على استاد السلام، بهدفين نظيفين.

وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف التقدم للزمالك في مودرن فيوتشر، في الدقيقة ٣٩ من ركلة جزاء تم احتسابه لصالح سيف الدين الجزيري، وجاء إبراهيما نداى لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى الزمالك إلى 11 نقطة من 7 مباريات في المركز الخامس، وتوقف رصيد فيوتشر عند النقطة 12 في المركز الرابع.

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