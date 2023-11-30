بشائر COP28.. ألمانيا تعلن التبرع بـ100 مليون دولار لصندوق الخسائر والأضرار

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، أن ألمانيا ستساهم بمبلغ 100 مليون دولار في "صندوق الخسائر والأضرار" الذي أقره مؤتمر المناخ "COP28 28" في الإمارات.

وانطلقت، اليوم الخميس، أعمال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP28" في دولة الإمارات العربية، والذي سيقام في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.

ويشارك أكثر من 70 ألف مندوب من دول العالم في مؤتمر المناخ في الإمارات "COP28"، وسيحاول الوزراء والمسؤولون رفيعو المستوى من 198 دولة صياغة اتفاق حول كيفية الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل عاجل من أجل إبقاء درجات الحرارة العالمية عند مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وقال رئيس مؤتمر الأطراف "COP28" سلطان الجابر، أن العالم وصل إلى مفترق طرق بشأن تغير المناخ، وحانت اللحظة لإيجاد طريق مختلف لمواجهة تحديات تغير المناخ.

وأشار الجابر إلى أنه يجب تسريع العمل بحلول 2030 بشأن مواجهة تغير المناخ، لافتا إلى أن العلم قال كلمته ويؤكد أن اللحظة حانت لإيجاد طريق مختلف لأزمة المناخ.

وشدد رئيس مؤتمر الأطراف "كوب 28"، على أنه يجب توحيد جميع الجهود في مواجهة تغير المناخ.