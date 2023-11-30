بعد تصريحات سانشيز.. إسرائيل تستدعي سفيرها لدى إسبانيا للتشاور

قرر وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الخميس، تكثيف الإجراءات ضد إسبانيا، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية إلى العودة من مدريد للتشاور.

وكتب كوهين، عبر منصة “إكس”: "بعد التصريحات الشنيعة لرئيس وزراء إسبانيا الذي يكرر اتهامات لا أساس لها من الصحة، قررت استدعاء السفيرة الإسرائيلية في إسبانيا للعودة إلى المشاورات في القدس".

وأضاف: "إسرائيل تتصرف وستواصل التصرف وفق القانون الدولي، وسنواصل الحرب حتى يتم إطلاق سراح جميع المختطفين والقضاء على حماس في غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنها استدعت للمرة الثانية السفير الإسباني للاحتجاج على تصريحات رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز الأخيرة.

ووجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، رسالة قوية إلى إسرائيل، دعا فيها إلى إعادة تقييم هجومها على غزة، وذلك خلال زيارته للشرق الأوسط.

وتم توجيه النداء مباشرة إلى الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء، حيث أعرب سانشيز عن قلقه العميق إزاء تصاعد الخسائر في صفوف الفلسطينيين.