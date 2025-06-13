مصر القومي: إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وتنفيذ حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام

أشاد حزب مصر القومي، بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية، قيادة وشعبا، من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدًا دعمه الكامل والثابت للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.

الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

وجدد الحزب، في بيان له، تأكيده أن مصر كانت، ولا تزال، الداعم الأول للقضية الفلسطينية، انطلاقا من دورها التاريخي والمحوري في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، إن مصر كانت أول من حذر من اتساع دائرة الصراع في المنطقة، وقد أثبتت الأحداث صحة هذا التحذير، حيث تتفاقم التوترات الإقليمية يوماً بعد يوم، ما يستوجب تحركا دوليا عاجلا لوضع حد لهذا التصعيد الخطير.

إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وأضاف روفائيل، أن إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووقف العدوان، ورفع الحصار، وتنفيذ حل الدولتين وفقًا للقرارات الدولية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والاستقرار الدائم في منطقة الشرق الأوسط.

ودعا روفائيل، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية، والعمل الجاد لوقف نزيف الدم الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف مفاوضات السلام على أسس عادلة ومتوازنة.