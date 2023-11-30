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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهم فساد .. محاكمة نتنياهو الأسبوع المقبل

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الخميس، بأن محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، التي تم تعليقها إلى جانب جميع القضايا غير العاجلة الأخرى بعد 7 أكتوبر، ستستأنف الأسبوع المقبل.

وستعقد الجلسة التالية في محاكمة نتنياهو في المحكمة المركزية في القدس يوم الاثنين المقبل.

وأمس، وقع وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، على اللوائح التي ستسمح باستئناف معظم نشاط المحاكم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل بما في ذلك محاكمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

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وبحسب الأنظمة، ستعود المحاكم إلى عملها في جميع المناطق، مع استثناءات مخصصة لحماية المحامين والمتقاضين الذين يخدمون في الاحتياط أو الذين تم إجلاؤهم من منازلهم بأمر من السلطات.

نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي محاكمة نتنياهو القدس

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