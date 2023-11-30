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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو لبلينكن: نشكركم على دعمكم الدائم لنا في حربنا بغزة

صدى البلد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن تل أبيب تعرب عن تقديرها لدعم واشنطن لها في حربها على غزة للقضاء على حماس وتحرير رهائننا.

ويأتي ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع مجلس الحرب الإسرائيلي برئاسة نتنياهو.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فجر الخميس إلى تل أبيب، حيث من المتوقع أن يجتمع بالقادة الإسرائيليين لمناقشة تمديد الهدنة المؤقتة وتعزيز المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال مسؤول فلسطيني إن بلينكن، الذي يقوم بزيارته الثالثة للمنطقة منذ هجوم "حماس" في7 أكتوبر على إسرائيل، من المتوقع أن يزور الضفة الغربية المحتلة حيث من المرجح أن يلتقي بالرئيس الفلسطيني محمودعباس.

وقالت مصادر عبرية، إن "مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، بدأ مناقشات مصيرية بشأن اتفاق الهدنة في قطاع غزة،وهناك احتمال استئناف القتال عند الساعة السابعة من صباح اليوم الخميس".

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