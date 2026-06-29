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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خلص عليه قدام أمه.. تفاصيل مقـ ـتل شاب على يد شقيقه داخل منزل الأسرة بالقليوبية

تفاصيل مقـ ـتل شاب على يد شقيقه داخل منزل الأسرة بالقليوبية
تفاصيل مقـ ـتل شاب على يد شقيقه داخل منزل الأسرة بالقليوبية
إبراهيم الهواري

في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، انتهى خلاف بين ثلاثة أشقاء داخل منزل الأسرة بجريمة دامية، أسفرت عن مقتل أحدهم وإصابة الآخر، بينما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، الذي تبين من التحريات الأولية أنه يعاني من أزمة نفسية واضطرابات حادة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

بداية الواقعة

تلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، ورئيس مباحث المديرية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام بوصول الشاب "أحمد م.م"، 26 عامًا، جثة هامدة إثر إصابته بعدة طعنات في الصدر، كما استقبلت المستشفى شقيقه "محمد م.م"، 29 عامًا، عامل، مصابًا بجرح طعني نافذ في الصدر، وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن مرتكب الواقعة هو شقيق المجني عليهما، ويدعى "إسلام م.م"، وأن الجريمة وقعت عقب مشادة كلامية بين الأشقاء تطورت إلى مشاجرة انتهت بمقتل أحدهم وإصابة الآخر.

جريمة داخل منزل الأسرة

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يعاني من أزمة نفسية واضطرابات حادة، ويجري التحقق من تفاصيل حالته ضمن مجريات التحقيق.

وأوضحت التحريات، التي أجراها رئيس مباحث القسم ومعاونوه، أن المتهم استخدم سلاحًا أبيض "سكين" في الاعتداء على شقيقه الأول داخل منزل الأسرة، بعدما تصاعد الخلاف بينهما.

وأثناء ذلك، حاول الشقيق الثاني التدخل لفض المشاجرة وتهدئة الأوضاع، إلا أنه فوجئ بشقيقه الأول ملقى غارقًا في دمائه داخل شرفة المنزل، بينما كان المتهم لا يزال ممسكًا بالسكين.

باغته بطعنة نافذة في الصدر

وأضافت التحريات أن الشقيق الثاني حاول السيطرة على المتهم ومنعه من مواصلة الاعتداء، إلا أن الأخير باغته بطعنة نافذة في الصدر، قبل أن يفر هاربًا من مكان الواقعة.

ورغم إصابته، تمكن الشقيق المصاب من نقل شقيقه إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

كما تبين من التحقيقات الأولية أن والدة الأشقاء كانت شاهدة على تفاصيل الجريمة كاملة، بعدما وقعت أحداثها داخل منزل الأسرة، لتدخل في حالة من الصدمة والانهيار عقب وقوع الحادث.

ضبط المتهم واعترافه بالجريمة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن الحادث المحضر رقم 16953 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2026، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بدفن جثمان المجني عليه عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية، كما قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.

محافظة القليوبية شبرا الخيمة إدارة البحث الجنائي بالقليوبية

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