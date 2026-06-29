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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير النقل يدشن 10 أتوبيسات كهربائية حديثة بالعاصمة الجديدة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
حسام الفقي

دشن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، بحضور المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، واللواء صبري عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة "أكتا" للنقل الجماعي، عدد (10) أتوبيسات كهربائية حديثة تابعة للشركة، لدعم منظومة النقل الجماعي الذكي الأخضر بالعاصمة الجديدة.

وذلك في إطار احتفالات الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، وتجسيدًا لرؤية الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وضمن خطة وزارة النقل للتوسع في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام والصديق للبيئة. 


ويأتي تشغيل هذه الأتوبيسات ضمن خطة شركة "أكتا" للتوسع في تقديم خدمات النقل الجماعي الذكي، بما يواكب الزيادة المستمرة في معدلات الإقبال على خدمات النقل داخل العاصمة الجديدة، ويعزز كفاءة منظومة التشغيل، حيث ستدخل الأتوبيسات الخدمة فورًا على مختلف خطوط التشغيل، كما ستسهم في نقل المترددين على العاصمة عبر القطار الكهربائي الخفيف (LRT) ومونوريل شرق النيل، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة، ويقلل زمن الانتظار، ويحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.


وأكد وزير النقل أن الأتوبيسات الجديدة تُعد من أحدث وسائل النقل الجماعي العام العاملة في مصر، وتم تصنيعها محليًا، وتعمل بالكهرباء بالكامل، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في وسائل النقل المستدامة الصديقة للبيئة، ودعم الصناعة الوطنية في مجال تصنيع وسائل النقل الحديثة.


وأضاف أن الأتوبيسات مزودة بأحدث التقنيات الرقمية وأنظمة التشغيل الذكية، بما يوفر تجربة تنقل عصرية وآمنة للركاب، حيث تشمل منظومة محطات ناطقة مرئية ومسموعة، ونظامًا متطورًا لتتبع المركبات، وأجهزة للدفع والتحصيل الإلكتروني، وشاشات داخلية وخارجية لعرض المعلومات وخطوط السير، بالإضافة إلى نظام التوقف الذكي (Bus Stop)، ومنافذ USB لشحن الهواتف والأجهزة المحمولة، فضلًا عن مكيفات هواء عالية الكفاءة.


وأشار الوزير إلى أن الأتوبيسات جُهزت بالكامل لخدمة الركاب من ذوي الهمم، بما يضمن سهولة الحركة والتنقل، ويحقق أعلى معايير الإتاحة والدمج، ويوفر تجربة تنقل أكثر راحة وأمانًا لجميع المستخدمين.


وأوضح أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لاستراتيجية شركة "أكتا" الرامية إلى تطوير أسطولها وفق أحدث المعايير العالمية، والاعتماد على التكنولوجيا والابتكار في تقديم خدمات النقل الجماعي، بما يتواكب مع النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها العاصمة الجديدة، ويسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة منظومة النقل الحضري.


وفي ختام البيان، أكدت وزارة النقل استمرارها في تنفيذ خطط الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي الذكي والمستدام، من خلال التوسع في استخدام وسائل النقل النظيفة والصديقة للبيئة، بما يواكب أحدث النظم العالمية، ويدعم جهود الدولة في بناء مدن حديثة ومستدامة، تقدم خدمات نقل آمنة وعصرية تلبي تطلعات المواطنين.

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