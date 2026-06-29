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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى استشهاده.. عرض فيلم "هشام بركات.. حكاية المستشار الشهيد" على منصات الوثائقية

هشام بركات
هشام بركات
محمد نبيل

تعرض منصات الوثائقية، اليوم، للمرة الأولى الفيلم الوثائقي "هشام بركات.. حكاية المستشار الشهيد"، وذلك تزامنًا مع ذكرى استشهاد المستشار هشام بركات، النائب العام الأسبق، حيث يُبث الفيلم في ثلاث مواعيد هي: الساعة الثانية ظهرًا، والسادسة مساءً، والعاشرة مساءً.
 

ويرصد الفيلم المسيرة المهنية والشخصية للمستشار هشام بركات، بداية من نشأته في حي السكاكيني بالقاهرة، ثم تخرجه في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، والتحاقه بالنيابة العامة، وصولًا إلى توليه منصب النائب العام عقب عام 2013.
 

ويتناول العمل أبرز المحطات القضائية التي شهدتها مسيرته، مستعرضًا القضايا التي باشرها على مدار سنوات عمله، وما عُرف عنه من نزاهة وانضباط والتزام بأداء واجبه، إلى جانب دوره خلال توليه منصب النائب العام في مرحلة شهدت تحديات أمنية كبيرة.

كما يكشف الفيلم تفاصيل العملية الإرهابية التي استهدفت المستشار هشام بركات، مستندًا إلى أوراق التحقيقات واعترافات المتهمين، مع توثيق ملابسات الحادث الذي أدى إلى استشهاده.
 

ويتضمن الفيلم شهادات لعدد من أفراد أسرة المستشار هشام بركات، إلى جانب آراء عدد من القضاة والكتاب والخبراء، مدعومة بصور خاصة ومواد أرشيفية نادرة توثق محطات مختلفة من حياته ومسيرته القضائية.
 

ويهدف الفيلم إلى توثيق سيرة المستشار هشام بركات بوصفه أحد أبرز رجال القضاء في مصر، واستعراض مسيرته المهنية، إلى جانب تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة.

هشام بركات الشهيد هشام بركات المستشار هشام بركات

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