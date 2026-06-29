مجمع البحوث الإسلامية يعقد الصالون الثقافي الشهري .. غدا الثلاثاء

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع قطاع مدن البعوث الإسلاميَّة، في السادسة من مساء غدٍ الثلاثاء، الصالون الثقافي الشهري حول كتاب إبراء الذمة بتحقيق القول حول افتراق الأمَّة)، للشيخ المحدِّث محمد إبراهيم عبد الباعث الكتاني، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع.

ويستضيف الصالون فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، وفضيلة أ.د. جمال فاروق، عميد كليَّة الدعوة الأسبق، فيما يدير اللقاء الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلاميَّة بالمجمع، وذلك بحضور عصام القاضي، رئيس قطاع مدن البعوث الإسلاميَّة.

تفاصيل الصالون الثقافي

ويتناول الصالون، الذي تنظِّمه الأمانة المساعدة للثقافة الإسلاميَّة بالمجمع هذا الكتاب الذي حرَّر الروايات الواردة في افتراق الأمَّة، وبيَّن صحيحها من سقيمها، وذكر صفات الفرقة الناجية التي أخبر عنها رسول الله ﷺ، وناقش المتطرِّفين في فهمهم أحاديثَ افتراق الأمَّة، وبيَّن القضايا التي ترتَّبت على هذا الخلل في مفهوم الفرقة الناجية.

كما يناقش الصالون المنهج الذي اتَّبعه المؤلف، الذي جمع بين علوم الحديث روايةً ودرايةً وفقهًا وفهمًا، وحرصه على ترسيخ وَحدة الأمَّة الإسلاميَّة واستقامة الفكر الإسلامي ووسطيَّته، ومناقشة الشبهات، وضبط الفهم الصحيح للنصوص، والأخذ بأيدي الشباب إلى طريق الاعتدال؛ بما يُسهم في جمع كلمة المسلمين ومواجهة التحديات الفكريَّة المعاصرة.

ويُعد الصالون الثقافي أحد البرامج الثقافيَّة التي ينظِّمها مجمع البحوث الإسلاميَّة بصورة دوريَّة؛ بهدف إثراء الحركة الثقافيَّة، وتعزيز التواصل العلمي والفكري مع مختلِف فئات المجتمع، وإحياء النقاش حول القضايا والإصدارات العلميَّة التي تُسهم في نشر الوعي وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي.