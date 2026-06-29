اجتماع انتهى بمأساة.. تفاصيل مصرع رئيس مدينة طابا وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بجنوب سيناء

لقي رئيس مدينة طابا، وائل فؤاد حلمي، مصرعه صباح اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب سيارة على طريق طابا - طور سيناء، أثناء توجهه إلى مدينة طور سيناء لحضور اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء.

وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة من مرافقيه، فيما باشرت الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق المختصة أعمالها لكشف ملابسات الواقعة، بينما خيمت حالة من الحزن على القيادات التنفيذية والعاملين بالمحافظة عقب نبأ الوفاة.

بدأت الواقعة عندما كان رئيس مدينة طابا في طريقه إلى مدينة طور سيناء للمشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بديوان عام المحافظة، قبل أن تتعرض السيارة التي كانت تقله لحادث انقلاب على الطريق.

تم نقل وائل فؤاد حلمي إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها جراء الحادث.

رئيس مدينة طابا

كيف وقع الحادث؟

وكشفت التحريات الأولية والمعاينة المبدئية أن الحادث وقع بأحد المنحنيات الخطرة بمنطقة السعال، قبل مدخل مدينة سانت كاترين، بعدما اختلت عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى فقدان السيطرة على السيارة واصطدامها بالحواجز الخرسانية على جانب الطريق، قبل أن تنقلب عدة مرات.

أسفر الحادث عن وفاة رئيس مدينة طابا، بينما أُصيب كل من: محمد الحسيني، سائق السيارة، أحمد إبراهيم، مسئول الحاسب الآلي، ومحمود عطا، مدير المخازن.

التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث

تم نقل جثمان رئيس المدينة والمصابين إلى مستشفى سانت كاترين، حيث أُودع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما يتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة.

ووفقًا لمصادر طبية، تعرض أحمد إبراهيم لإصابة بالغة في الرأس استدعت إجراء جراحة عاجلة تضمنت خياطة داخلية وخارجية، ولا يزال يخضع للعلاج والمتابعة، بينما وُصفت إصابات السائق ومدير المخازن بأنها طفيفة.

وتواصل جهات التحقيق المختصة مباشرة أعمالها للوقوف على أسباب الحادث وظروف وقوعه، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

إلغاء اجتماع المجلس التنفيذي حدادًا على الفقيد

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي في اتجاه طابا - طور سيناء، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم التعامل مع الحادث ونقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات، كما جرى تحرير محضر بالواقعة وفتح تحقيق للوقوف على ملابساتها.

وعقب الحادث، قرر اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، إلغاء اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة حدادًا على وفاة رئيس مدينة طابا، كما وجه بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بالدفن، ومتابعة الحالة الصحية للمصابين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

ونعى محافظ جنوب سيناء الفقيد عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، مقدمًا خالص التعازي والمواساة إلى أسرته، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

تفاصيل مصرع رئيس مدينة طابا وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بجنوب سيناء

وسادت حالة من الحزن والأسى بين القيادات التنفيذية والعاملين بمحافظة جنوب سيناء فور إعلان نبأ الوفاة، حيث أعربوا عن بالغ حزنهم لرحيل رئيس مدينة طابا، داعين الله أن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.