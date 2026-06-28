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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الرهبة والأمل تملأ عيون طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء في امتحان أولى المواد المضافة للمجموع

طلاب الثانوية خلال دخولهم الامتحانات اليوم
طلاب الثانوية خلال دخولهم الامتحانات اليوم
ايمن محمد

وسط مشاعر من الرهبة والأمل توافد طلاب الشهادة الثانويةالعامة بجنوب سيناء بصحبة أولياء أمورهم على لجان الامتحانات لأداء  الامتحان في أولى المواد التي تضاف للمجموع.

وبعيون تملأها الدموع دعا أولياء الأمور لأبنائهم بالتوفيق، متمنين أن تكون أسئلة الامتحانات سهلة.

ويؤدي الطلاب الامتحانات اليوم الأحد، في مادة "اللغة العربية" لمدة ثلاث ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

وجرى تفتيش الطلاب بدقة بواسطة العصا الإلكترونية خلال دخول اللجان، والتاكد من هويتهم من خلال ارقام الجلوس، كما شهد محيط اللجان تشديدات أمنية، وغلق الشوارع المؤدية للجان.

وقالت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم، إن مراكز التوزيع قامت بتسليم الأسئلة على رؤساء اللجان قبل بدء موعد الامتحانات، وجرى فتح جميع اللجان لاستقبال الطلاب مع إعطاء وقت كافي لعملية التفتيش.

وأكدت مدير المديرية في تصريح اليوم، أنه يجري متابع سير لجان الامتحانات على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، والتأكيد على رؤساء اللجان بتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة رصد أي تجاوزات، مع الالتزام بكافة القواعد لأعمال الامتحانات.

جنوب سيناء طلاب الثانوية اللغة العربية دخول

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