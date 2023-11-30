بعد اجتماعه مع نتنياهو.. بلينكن يلتقي محمو عباس في رام الله

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يلتقي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس في رام الله.

وقد وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فجر الخميس إلى تل أبيب، حيث من المتوقع أن يجتمع بالقادة الإسرائيليين لمناقشة تمديد الهدنة المؤقتة وتعزيز المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال مسؤول فلسطيني إن بلينكن، الذي يقوم بزيارته الثالثة للمنطقة منذ هجوم "حماس" في7 أكتوبر على إسرائيل، من المتوقع أن يزور الضفة الغربية المحتلة حيث من المرجح أن يلتقي بالرئيس الفلسطيني محمودعباس.

وقالت مصادر عبرية، إن "مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، بدأ مناقشات مصيرية بشأن اتفاق الهدنة في قطاع غزة،وهناك احتمال استئناف القتال عند الساعة السابعة من صباح اليوم الخميس".