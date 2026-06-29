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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تعليقا على تصريحات وزير الصناعة عن الذكاء الاصطناعي.. نواب: خطوة لزيادة تنافسية المنتج المصري

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

برلماني: الذكاء الاصطناعي بوابة الصناعة المصرية للمنافسة عالميا

  • برلمانية: التحول إلى التصنيع الأخضر ضرورة لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات
  • لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل..برلماني يقترح إنشاء مراكز تدريب متخصصة داخل المناطق الصناعية

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات شهد تطوراً كبيراً على مستوى العالم خلال السنوات الماضية، فلم يعد يُنظر إليه باعتباره نشاطاً خيرياً أو مبادرات منفصلة عن النشاط الاقتصادي، بل أصبح جزءاً أصيلاً من مفهوم التنمية المستدامة.


جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات افتتاح مؤتمر الأثر الاجتماعي والاقتصادي لشركة لمستحضرات التجميل الذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء.


في هذا الصدد، أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تطوير الصناعة المصرية يتطلب تبني استراتيجية متكاملة ترتكز على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتوسع في التصنيع الأخضر، باعتبارهما من أهم أدوات تعزيز الإنتاجية وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.


وأكدت" أبو زيد" في تصريح خاص " صدى البلد" أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم القطاع الصناعي، إلا أن المرحلة المقبلة تستلزم تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل المصانع، وتقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمصانع التي تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتلتزم بمعايير الاستدامة البيئية.


وأقترحت عضو النواب إنشاء مراكز متخصصة لنقل التكنولوجيا وتدريب العمالة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وربط الجامعات ومراكز البحوث بالمصانع، بما يسهم في توطين الصناعات المتقدمة وتقليل الاعتماد على الواردات.

من جانبه ، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح الدولة في توطين الصناعات المتقدمة يتطلب الاستثمار في العنصر البشري، وتأهيل العمالة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

و أوضح" سمير" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" أن التحول نحو الصناعة الذكية ضرورة تفرضها المتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن العديد من الأسواق أصبحت تعتمد على المصانع الرقمية والأنظمة الذكية في إدارة الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل.


إنشاء مراكز تدريب متخصصة


ودعا عضو الشيوخ إلى إنشاء مراكز تدريب متخصصة داخل المناطق الصناعية، بما يسهم في سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل.

في سياق متصل، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب ، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل المصانع، وتشجيع التحول نحو الإنتاج المستدام، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة كفاءة التشغيل، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح " مسعود" في تصريح خاص " صدى البلد"  أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية الصناعية أصبح ضرورة لتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة المصانع، مشيرًا إلى أن التوسع في التصنيع الأخضر يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والوفاء بالالتزامات البيئية، بما يعزز مكانة الصناعة المصرية وقدرتها على المنافسة عالميًا.

الصناعة الحكومة مجلس النواب الاستثمار الذكاء الاصطناعي

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