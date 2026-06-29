برلماني: الذكاء الاصطناعي بوابة الصناعة المصرية للمنافسة عالميا

أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب ، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل المصانع، وتشجيع التحول نحو الإنتاج المستدام، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة كفاءة التشغيل، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح مسعود لـ صدى البلد، أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية الصناعية أصبح ضرورة لتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة المصانع، مشيرًا إلى أن التوسع في التصنيع الأخضر يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والوفاء بالالتزامات البيئية، بما يعزز مكانة الصناعة المصرية وقدرتها على المنافسة عالميًا.

مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات شهد تطوراً كبيراً على مستوى العالم



جاء ذلك بعد أن أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات شهد تطوراً كبيراً على مستوى العالم خلال السنوات الماضية، فلم يعد يُنظر إليه باعتباره نشاطاً خيرياً أو مبادرات منفصلة عن النشاط الاقتصادي، بل أصبح جزءاً أصيلاً من مفهوم التنمية المستدامة.



جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات افتتاح مؤتمر الأثر الاجتماعي والاقتصادي لشركة لمستحضرات التجميل الذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء.