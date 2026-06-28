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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحدث أغاني الصيف.. نيكول سابا تطلق دوشة دوشة بكليب يعتمد على الذكاء الاصطناعي

الفنانة اللبنانية نيكول سابا
الفنانة اللبنانية نيكول سابا
أوركيد سامي

أطلقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "دوشة دوشة"، لتسجل بها حضورها في موسم صيف 2026، مقدمة تجربة موسيقية جديدة تمزج بين الإيقاع العصري والصورة البصرية المبتكرة.

تأتي الأغنية ضمن تعاون متجدد بين نيكول سابا والمنتج وليد منصور، في إطار حرصهما على تقديم أعمال تواكب التطورات الفنية والتقنيات الحديثة، بما يتناسب مع ذوق الجمهور.

وحملت أغنية "دوشة دوشة" توقيع الشاعر أحمد حسن راؤول في الكلمات، فيما وضع الألحان أحمد زعيم، وتولى هاني ربيع مهمة التوزيع الموسيقي، بينما قام ماهر صلاح بعمليات المكس والماستر، وجاء العمل من إنتاج وليد منصور.

ولم تقتصر المفاجأة على الأغنية فقط، إذ طرحت نيكول سابا العمل مصحوبًا بفيديو كليب كامل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، في خطوة تعكس اهتمامها بتقديم تجربة بصرية مختلفة، تجمع بين الموسيقى والإبداع التكنولوجي.

ويتميز الكليب بتوظيف تقنيات حديثة في صناعة الصورة، بما يمنح المشاهد تجربة بصرية غير تقليدية، في محاولة لمواكبة التطور الذي يشهده عالم إنتاج الفيديو كليبات خلال الفترة الأخيرة.

وأصبحت أغنية "دوشة دوشة" متاحة عبر مختلف المنصات الموسيقية والمنصات الرقمية، إلى جانب الفيديو كليب الرسمي، لتنافس ضمن أبرز الإصدارات الغنائية لموسم الصيف.

وتواصل نيكول سابا من خلال هذا العمل تنويع اختياراتها الفنية، والاعتماد على أفكار مبتكرة في تقديم أغانيها، بما يعزز حضورها على الساحة الغنائية ويمنح جمهورها تجربة مختلفة تجمع بين الموسيقى والتكنولوجيا الحديثة.

الفنانة اللبنانية نيكول سابا اخبار الفن نجوم الفن

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