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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية تقترح إنشاء مراكز لنقل التكنولوجيا وتدريب العمالة على الذكاء الاصطناعي

أرشيفية
أرشيفية
أميرة خلف

أكد النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تطوير الصناعة المصرية يتطلب تبني استراتيجية متكاملة ترتكز على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتوسع في التصنيع الأخضر، باعتبارهما من أهم أدوات تعزيز الإنتاجية وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.


وأكدت أبو زيد لـ صدى البلد، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم القطاع الصناعي، إلا أن المرحلة المقبلة تستلزم تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل المصانع، وتقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمصانع التي تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتلتزم بمعايير الاستدامة البيئية.

 إنشاء مراكز متخصصة لنقل التكنولوجيا وتدريب العمالة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي 

 


واقترحت عضو النواب إنشاء مراكز متخصصة لنقل التكنولوجيا وتدريب العمالة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وربط الجامعات ومراكز البحوث بالمصانع، بما يسهم في توطين الصناعات المتقدمة وتقليل الاعتماد على الواردات.


جاء ذلك بعد أن أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات شهد تطوراً كبيراً على مستوى العالم خلال السنوات الماضية، فلم يعد يُنظر إليه باعتباره نشاطاً خيرياً أو مبادرات منفصلة عن النشاط الاقتصادي، بل أصبح جزءاً أصيلاً من مفهوم التنمية المستدامة.


جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات افتتاح مؤتمر الأثر الاجتماعي والاقتصادي لشركة لمستحضرات التجميل الذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء.

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