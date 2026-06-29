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80% مكون محلي و50% صادرات.. وزير الصناعة يبحث خططًا جديدة لزيادة الانتاج
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

80% مكون محلي و50% صادرات.. وزير الصناعة يبحث خططًا جديدة لزيادة الانتاج

وزير الصناعة
وزير الصناعة
ولاء عبد الكريم


عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع  سيباستيان ريز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي، لاستعراض خطط الشركة الحالية والمستقبلية للتوسع في السوق المصري.

 وبحث فرص تعميق التصنيع المحلي، وذلك بحضور المهندس حسين الغزاوي، مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، والمهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والشركة.
 

قدرات تصنيعية
 

واستعرض الاجتماع القدرات التصنيعية لمصنع الشركة بمدينة بدر، والذي تصل نسبة المكون المحلي به إلى 80%، فيما يتم تصدير نحو 50% من إنتاجه إلى أكثر من 35 دولة حول العالم، ويوفر فرص عمل لنحو 650 عاملاً.
 

تعميق المكون المحلي
 

وأكد وزير الصناعة حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم للشركة، خاصة فيما يتعلق بتيسير الإجراءات الصناعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي وتعزيز الصادرات، مشددًا على أهمية زيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع في مختلف منتجات الشركة، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويسهم في إحلال الواردات، وذلك من خلال الاستفادة من برنامج تطوير الموردين المحليين الذي تنفذه الوزارة.

الطاقة النظيفة
 

وأشار هاشم إلى أن التوسع في تطبيقات الطاقة النظيفة والمتجددة يمثل خطوة استراتيجية لخفض تكاليف التصنيع ودعم استدامة المنتج المحلي في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن كفاءة الطاقة البيئية أصبحت أحد أهم محددات القدرة التنافسية عالميًا. وأوضح إمكانية انضمام الشركة إلى مبادرة "شمس الصناعة" التي أطلقتها الوزارة، والتي تستهدف في مرحلتها الأولى تركيب محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات فوق أسطح نحو 7000 مصنع بمختلف المحافظات، إلى جانب تطبيق نموذج شركات خدمات الطاقة (ESCO) القائم على مراجعة معدلات استهلاك المصانع للطاقة وتقديم الدعم الفني لترشيد الاستهلاك وخفض التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة الاستخدام.
 

خطط التوسع
 

ومن جانبه، استعرض سيباستيان ريز خطة الشركة المستقبلية للتوسع في مصنعها الحالي، بهدف زيادة الإنتاج والمبيعات، إلى جانب رفع نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة إلى 85% خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى تنوع أنشطة الشركة في مجالات التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة والاستدامة.

الصناعة الاقتصاد الأخضر الطاقة النظيفة

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