لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل.. برلماني يقترح إنشاء مراكز تدريب متخصصة داخل المناطق الصناعية

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح الدولة في توطين الصناعات المتقدمة يتطلب الاستثمار في العنصر البشري، وتأهيل العمالة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

و أوضح" سمير" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" أن التحول نحو الصناعة الذكية ضرورة تفرضها المتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن العديد من الأسواق أصبحت تعتمد على المصانع الرقمية والأنظمة الذكية في إدارة الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل.



إنشاء مراكز تدريب متخصصة



ودعا عضو الشيوخ إلى إنشاء مراكز تدريب متخصصة داخل المناطق الصناعية، بما يسهم في سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل.

جاء ذلك بعد أن أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات شهد تطوراً كبيراً على مستوى العالم خلال السنوات الماضية، فلم يعد يُنظر إليه باعتباره نشاطاً خيرياً أو مبادرات منفصلة عن النشاط الاقتصادي، بل أصبح جزءاً أصيلاً من مفهوم التنمية المستدامة.



جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات افتتاح مؤتمر الأثر الاجتماعي والاقتصادي لشركة لمستحضرات التجميل الذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء.

