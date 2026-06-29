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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غارات باكستانية على شرق أفغانستان تسفر عن مقتل العشرات

باكستان وأفغانستان
باكستان وأفغانستان
محمد على

أسفرت غارات جوية باكستانية عن مقتل العشرات في شرق أفغانستان، حيث أعلنت إسلام آباد يوم الاثنين أنها استهدفت مسلحين، بينما أفادت الحكومة الأفغانية بوقوع ضحايا مدنيين.

وتُعدّ هذه الغارات أحدث تصعيد للعنف بين الجارتين اللتين تشهد علاقتهما توتراً منذ عام 2021، عندما تولت حركة طالبان السلطة في كابول، وتأتي في أعقاب حرب استمرت أسابيع اندلعت في فبراير.

صرّح وزير الإعلام الباكستاني بأن العمليات أسفرت عن مقتل 25 مسلحاً على الأقل، وأنها استهدفت جماعة تُحمّلها باكستان مسؤولية هجوم دامٍ  في كراتشي، على الرغم من نفي السلطات الأفغانية تكراراً وجود مسلحين في أراضيها.

وقالت حكومة طالبان إن الغارات الجوية استهدفت ثلاث محافظات شرقية، ما أسفر عن مقتل 36 مدنياً وإصابة 163 آخرين.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة، حمد الله فطرت: "عندما تجمع السكان لعمليات إنقاذ، قُصفت المنطقة مرة ثانية" في ولاية باكتيا.

أعلن وزير الإعلام الباكستاني أن العملية العسكرية شملت أيضاً عمليات برية في المناطق الحدودية، واستهدفت جماعة "جماعة الأحرار"، وهي فصيل منشق عن حركة طالبان باكستان.

وقال الوزير عطا الله تارار في بيان: "تم تدمير ثلاثة أهداف في ولايات بكتيا وباكتيكا وكونار خلال ضربات دقيقة". وأضاف أن أربعة مسلحين قُتلوا أيضاً في العمليات البرية.

أفغانستان باكستان غارات جوية باكستانية طالبان باكستان

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