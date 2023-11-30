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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القبض على مستوطن بزي عربي يحمل سكينا داخل المسجد الأقصى

ارشيفي
ارشيفي

 
أفادت إذاعة الأقصى الفلسطينية بأن حراس المسجد الأقصى المبارك تمكنوا من القبض علي مستوطن متنكر بزي عربي يحمل سكينا حاول الدخول من باب القطانين.

وكانت كتائب القسام الفلسطينية تبنت عملية القدس البطولية حيث قالت : بعون الله وقوته وتوفيقه تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها الكاملة عن عملية القدس البطولية، والتي نُفذت على المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة، صباح اليوم الخميس وأسفرت عن مقتل ثلاثة صهاينة وإصابة 12 آخرين بجراح متفاوتة.

وأضافت : كما نزف إلى أبناء شعبنا وأمتنا فرسان هذه العملية البطولية وهما: الشهيد القسامي المجاهد/ مراد محمد نمر (38 عامًا) والشهيد القسامي المجاهد/ إبراهيم محمد نمر (30 عامًا)
من بلدة صور باهر

وتابعت : إن كتائب القسام إذ تعلن مسئوليتها عن هذه العملية البطولية لتؤكد على أن هذه العملية تأتي ضمن مسؤولية الردّ على جرائم الاحتلال بقتل الأطفال والنساء في قطاع غزة والضفة المحتلة، وتدنيس المسجد الأقصى والمقدسات، ورسالة تحذيرٍ مباشرةٍ ضدّ الانتهاكات التي يمارسها بن غفير وعصابته بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.
 

المسجد الأقصى القسام فلسطين

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