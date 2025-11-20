نبض المستقبل في معرض الاتصالات: تكنولوجيا الترفيه تمزج بين الألعاب الإلكترونية والنشاط البدني

تحولت الدورة الخامسة من فعالية الشباب وتكنولوجيا الترفيه، التي جرت ضمن معرض الاتصالات الذي عُقد مؤخراً، إلى مساحة تفاعلية نابضة تجمع بين الرياضة والتكنولوجيا، واستقطبت أعداداً كبيرة من الزوار من فئة الشباب.

تميزت الفعالية هذا العام بعروض ومسابقات جمعت بين الألعاب الإلكترونية والنشاط البدني، مثل سباقات الدراجات وألعاب الواقع الافتراضي وألعاب كرة القدم، باستخدام أدوات ذكية تجمع بين الحركة والإبداع الرقمي. وقد شهد الحدث أيضاً مشاركة مؤسسات حكومية وخاصة حرصت على التواصل المباشر مع الشباب والتعريف بالتقنيات الحديثة في مجال الاتصالات والتسلية التفاعلية.

وأشار المشاركون إلى أن الحدث يمثل خطوة مهمة لخلق منصات جديدة للتفاعل بين التكنولوجيا والأجيال الشابة، موضحاً أن الهدف هو تمكين الشباب من خوض تجارب ترفيهية وتعليمية في آن واحد.

ويبرز الحدث هذا العام كجسر يربط بين التطور التقني والتفاعل الإنساني، ويوضح كيف أصبحت التكنولوجيا وسيلة لتعزيز مهارات الإبداع والتواصل. وقد أكدت راية أوتو، المشاركة في الفعالية، التزامها بدعم مثل هذه المبادرات التي تجمع بين الابتكار، المتعة، والتنمية المستدامة.