ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
توك شو

الوعي سلاح الجمهورية الجديدة .. «الشناوي» يُحذّر من غياب الإدراك في زمن التحولات

منار عبد العظيم

قال الكاتب الصحفي محمود الشناوي إن العالم يمر بمرحلة مفصلية تُعاد خلالها صياغة الخرائط السياسية والعسكرية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن قواعد جديدة أصبحت تُفرض على الواقع الدولي بشكل غير مسبوق.

وأوضح أن التحولات الراهنة تمسّ كل المجالات، وأن من لا يدرك طبيعة ما يجري سيجد نفسه خارج إطار التغيير العالمي السريع.

الوعي.. أهم معارك الجمهورية الجديدة

وأضاف الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أن معركة الوعي هي أخطر وأهم معركة في هذه المرحلة، لأنها — على حد وصفه — أساس بناء الدولة ومحرك تقدمها.
وتابع أن الوعي هو السلاح الحقيقي في مواجهة حملات التضليل، والشائعات، وحروب الجيل الرابع التي تستهدف عقول الناس وتشويه الحقائق.

لا مكان لمن يفتقد الوعي في المستقبل

وأشار الشناوي إلى أن العالم يتغير كل لحظة، وأن من لا يمتلك وعيًا حاضرًا لن يستطيع اللحاق بركب التطور.
وشدد على أن الوعي لم يعد رفاهية أو خيارًا ثانويًا، بل أصبح شرطًا ضروريًا لفهم الأحداث والتفاعل معها، ولحماية الدولة من كل محاولات التشويه أو الهدم.

رسالة الرئيس السيسي.. تحصين العقول ضرورة وطنية

وقال الشناوي إن تركيز الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر على قضية الوعي يعكس إدراكه لخطورة المرحلة التي يمر بها العالم، مضيفًا أن الرئيس يضع ملف الوعي ضمن أولويات الجمهورية الجديدة بهدف تحصين الأجيال الناشئة من التضليل، وتمكينهم من المشاركة بفاعلية في عالم يُعاد تشكيله على المستويين الإقليمي والدولي.

وتابع الشناوي موضحًا أن امتلاك الوعي هو الضمانة الأولى لحماية الدولة وتعزيز قوتها، وأن بناء مستقبل مستقر لن يتحقق إلا بمواطن يدرك أين يقف، وما يواجهه، وما يجب أن يفعله.
وأكد أن معركة الوعي ليست معركة إعلام فقط، بل معركة مجتمع كامل يصنع مستقبله بإرادته ومعرفته.

