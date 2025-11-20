قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

حقيقة تخلي الرئيس الفنزويلي عن منصبه

الرئيس الفنزويلي
الرئيس الفنزويلي
محمود نوفل

كشف النائب الفنزويلي خوان روميرو حقيقة تخلي الرئيس الفنزويلي مادورو عن منصبه كرئيس للبلاد حيث قال : الرئيس نيكولاس مادورو لم يعرب قط عن استعداده للتخلي عن منصبه.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت إدراج مجموعة "دي لوس سوليس"، المرتبطة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، في إجراء قالت إنه يستهدف تضييق الخناق على مصادر تمويل المجموعة وملاحقة أفرادها على المستوى الدولي.

وأوضحت الوزارة أن هذا التصنيف يأتي على خلفية اتهامات للمجموعة بالضلوع في أنشطة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.


وجاءت الخطوة الجديدة ضمن سلسلة إجراءات تتخذها واشنطن منذ أشهر لزيادة الضغط على حكومة مادورو، وسط تحركات أميركية تهدف إلى تعزيز العقوبات المفروضة على الدوائر المقربة من الرئيس الفنزويلي، ودراسة خيارات سياسية واقتصادية إضافية.

في السياق نفسه، ذكرت شبكة CNN أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد خلال الأيام الماضية اجتماعات رفيعة المستوى لبحث مستقبل سياسة الولايات المتحدة تجاه فنزويلا، مع تزايد النقاش داخل الإدارة الأمريكية حول اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وبحسب ما نقلته الشبكة، يناقش ترامب تداعيات إطلاق حملة واسعة قد تستهدف الإطاحة بمادورو، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أنه لمح في محيطه الضيق إلى اقترابه من حسم موقفه بشأن احتمال القيام بعملية عسكرية ضد فنزويلا، وهو ما قد يمثل تحولًا كبيرًا في النهج الأميركي تجاه الأوضاع في أميركا اللاتينية في حال اتخاذه بشكل رسمي.

