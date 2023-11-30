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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بكوبين دقيق .. طريقة عمل الفطير بالسكر

صدى البلد

يعشق الكثير  الفطير الحلو اللذيذ ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل فطير بالسكر 


المكونات
 

- دقيق: 2 كوب.

- ماء:  كوب الي ربع  .

- زيت: 3 ملاعق كبيرة .

- زبد: كوب  .

- سكر بدرة: 2 كوب  او علي حسب الرغبة.

- لبن: ربع كوب .

- جوز هند علي حسب الرغبة

طريقة التحضير 
 

1- اخلطي كل من الدقيق والملح والزيت وأضيفي عليهم ببطء الماء ثم قومي بعجنها جيدا لتكون متماسكة وطرية.

2- قومي بدهن العجينة بالزيت وغطيها بالنايلون واتركيها لترتاح ساعة.

3- قومي بتقسيم العجينة إلى 6 أجزاء وكوريها لكور متوسطة الحجم ثم اتركيها لثلث ساعة لترتاح.

4- افردي الكرات لتكون رقيقة جدا وادهنيها بالزبدة الطرية ثم رشي عليها رشه سكر  بسيطة مع رشه جوز هند عليها ثم ضعي الدائرة الثانية فوق الأولى وطبقيها الي مربعات وكرري العملية لحين الانتهاء من الكمية.

5- ضعي الفطير في صينية مدهونة بالزبد.

6- في فرن ساخن على درجة حرارة 180 ضعي الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة أخرجي الصينية ورشي السكر البودرة علي الوجه وصبي البن بشكل فوري .

طريقة عمل فطير طريقة عمل الفطير فطير بالسكر فطير سكر البودرة

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