عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يكشف متطلباته للاستغناء عن مابولولو

مابولولو
مابولولو

علق محمد أحمد عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري على تعادل الاتحاد مع زد في الدوري الممتاز هذا الموسم.


قال محمد أحمد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الاتحاد واجه زد ويعاني من الكثير من الغيابات، ولكننا ظهرنا بشكل مميز وأوجه الشكر للجمهور الذي حضر رغم موعد المباراة" 


وأضاف: "أوجه التحية لعمر صلاح ومصطفى إبراهيم الثنائي ظهر بشكل مميز خلال مواجهة زد" .


وتطرق للحديث عن الميركاتو الشتوي قائلا: "سيكون التدعيم محدود ممكن التعاقد مع ظهير أيمن مع كريم الديب".


وعن جواب مابولولو وإمكانية رحيله: "سننظر إلى مصلحة النادي أولا، وفقا للعروض المُقدمة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد ارتفاع جنوني.. وعيار21 مفاجأة

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

لماذا سميت سورة الكهف بـ الحائلة؟.. أسرارها وأفضل وقت لقراءتها يوم الجمعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

خارج التوقعات.. الأهلي يدرس عودة لاعب مفاجأة في الشتاء

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

13 سفارة مصرية تعلن انطلاق الانتخابات الرئاسية 2023 في أفريقيا وأوروبا

ترشيحاتنا

شاهد.. سير الانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية في أبو ظبي

الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية مع القادة المشاركين في قمة المناخ

غرفة عمليات حملة السيسي تشيد بالمشاركة الإيجابية لأبناء مصر بالكويت في الانتخابات

أنشودة مولاي إني ببابك كما لم تسمعها من قبل.. فيديو

بدء توافد رؤساء وقادة الدول على اكسبو دبي للمشاركة في قمة المناخ

فى سفارتنا برام الله.. انطلاق الانتخابات الرئاسية 2023 بفلسطين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل طاقية السلطان

بفستان مكشوف.. أمينة خليل تبهر متابعيها بإطلالتها في مهرجان البحر الأحمر| شاهد

نشرة المرأة والصحة| طرق مخيفة عن انتقال مرض الإيدز.. 7 فوائد لتناول الحلبة خاصة في الشتاء

آخر كلام لوزير التموين عن سعر السكر| نستحمل شوية.. وانتظروا هذا الموعد

فيديو

مقطع فيديو يبرز موقف محرج لفتاة هندية في حفل زواج | بالفيديو

صانعة أفلام يـ.ـهـ.وديـ.ـة تعلن تخليها عن الجنسية الإسـ.رائيـ.ليـ.ـة.. ماذا قالت؟

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

مفاجأة مدوية.. ليفربول يرغب في ضم مبابي مقابل بيع محمد صلاح «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ