الاتحاد السكندري يكشف متطلباته للاستغناء عن مابولولو

علق محمد أحمد عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري على تعادل الاتحاد مع زد في الدوري الممتاز هذا الموسم.



قال محمد أحمد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الاتحاد واجه زد ويعاني من الكثير من الغيابات، ولكننا ظهرنا بشكل مميز وأوجه الشكر للجمهور الذي حضر رغم موعد المباراة"



وأضاف: "أوجه التحية لعمر صلاح ومصطفى إبراهيم الثنائي ظهر بشكل مميز خلال مواجهة زد" .



وتطرق للحديث عن الميركاتو الشتوي قائلا: "سيكون التدعيم محدود ممكن التعاقد مع ظهير أيمن مع كريم الديب".



وعن جواب مابولولو وإمكانية رحيله: "سننظر إلى مصلحة النادي أولا، وفقا للعروض المُقدمة".