عصام كاريكا يتعاون مع المطرب اللبناني ماهر جاه في كليب فهمه

طرح النجم اللبناني ماهر جاه أحدث أغانيه المصورة علي طريقة الفيديو كليب بعنوان "فهمه" عبر قناته الشخصية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

واغنية "فهمو" لـ ماهر جاه، من كلمات حسن جمعة وألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير والكليب من إخراج احمد المنجد، ولاقي الكليب ردود أفعال إيجابية عقب طرحه مباشرة، وتخطي النصف مليون مشاهدة.

أعمال ماهر جاه

ويستعد ماهر جاه، حاليا لسلسلة حفلات في استراليا للجاليات العربية هناك كما يحيي أكثر من حفل في مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة ومن المقرر ان يكشف عن كل تفاصيل حفلاته واغانيه في لقاءات متعددة بالصحافة والتليفزيون في مصر.

وأحيا ماهر جاه، مؤخرا حفلا في بازار دبي وسط حضور عدد كبير من محبيه وحمل الحفل شعار "كامل العدد"، كما يعكف حاليا علي التحضير لمفاجأة لكل عشاقه.