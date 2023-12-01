سفير مصر بباريس: التوافد كان كبيرا للتصويت في أول أيام انتخابات الرئاسة

أكد السفير علاء يوسف، سفير جمهورية مصر العربية في فرنسا، أن السفارة المصرية بباريس شهدت إقبالًا كبيرًا من الجالية المصرية للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية.

وقال السفير علاء يوسف ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أنه تم إغلاق باب الاقتراع منذ قليل، والعملية تمت بسلاسة وسهولة ويسر.

وأشاد بالدور الذي تلعبه الهيئة الوطنية للانتخابات في دعم العملية الانتخابية، وتوفيرها أجهزة إلكترونية وبطاقات لغير المبصرين، لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

كما أكد علاء يوسف أن المصريين توافدوا على السفارة المصرية بقوة ومارسوا واجبهم الدستوري والتصويت بالانتخابات الرئاسية.

وشدد على أن السفارة المصرية تنتظر الكثير من المصريين خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ للتصويت بالانتخابات الرئاسية، وخاصة أن أول يوم شهد إقبالا كبيرا وطاقة إيجابية لدى المشاركين.