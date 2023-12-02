وزير الإسكان: إنشاء 2200 وحدة سكنية 3 غرف وصالة بحى الفردوس بالسادات



بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة إلى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، استهلها بجولة تفقدية في أحد مشروعات إسكان محدودى الدخل والشباب بالمدينة الذي يتم تنفيذه ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين"، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، و/ إبراهيم ابوليمون، محافظ المنوفية، والمهندسة/ مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس/ عبدالمطلب ممدوح، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز المدينة.

وبدأ رئيس الوزراء جولته بتفقد نموذج من الوحدات السكنية المؤثثة المُخصصة لمحدودي الدخل بحي الفردوس بمدينة السادات، وهي وحدات يتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية (سكن لكل المصريين).

وأشاد رئيس الوزراء بجودة تنفيذ الوحدات، لافتًا إلى أن جميع هذه الوحدات تستفيد من مجموعة من الخدمات المتكاملة التي يوفرها المجتمع السكني الجديد والتي تشمل حضانات ومدارس ومستشفى وملاعب ودور عبادة، مضيفًا أن هذا هو الهدف من مبادرة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين" وهو أن يحصل المواطن على وحدة سكنية ملائمة للعيش فيها والاستفادة من الخدمات المتميزة التي يوفرها المجتمع السكني الجديد "مجتمع سكنى حضارى مخطط ومتكامل الخدمات".



وفي غضون ذلك، قال وزير الإسكان إن حي الفردوس يشهد -ضمن مبادرة سكن لكل المصريين- إنشاء 2200 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة بمساحة 90 مترا للوحدة، وكذا تنفيذ 180 وحدة سكنية نموذج غرفتين وصالة بمساحة 75 مترا للوحدة، وذلك من إجمالى نحو 20 ألف وحدة بالمدينة.

وأوضح الوزير أنه يتم تنفيذ عدد آخر من الوحدات السكنية في حي النور بمدينة السادات ضمن مبادرة سكن لكل المصريين وهذه الوحدات باجمالى 1020 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة بمساحة 90 مترًا.

كما عرض الدكتور عاصم الجزار الموقف التنفيذي لوحدات الإسكان الاجتماعي التي تُنفذها "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" بمدينة السادات من خلال 5 مراحل حتى 30 نوفمبر 2023، بإجمالي نحو 20 ألف وحدة سكنية بمساحات 90 م2 و75م2.

وأوضح الوزير أن إجمالي عدد الوحدات التي تم تخصيصها بلغ 15 ألفا و88 وحدة سكنية، وجار تخصيص باقي الوحدات.

وعقب ذلك، قام رئيس الوزراء بتسليم عدد من عقود الوحدات السكنية التى تم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى "سكن لكل المصريين 1".

وأكدت/ مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن تسليم هذه الوحدات يأتي قبل الموعد الذي كان مُحددا للتسليم في أبريل 2024 المقبل أي قبل الموعد بـ6 أشهر.

وقالت "عبدالحميد" موجهة حديثها لرئيس الوزراء: يمضي برنامج طرح وإنشاء حلم المليون وحدة سكنية بخطى متسارعة، حيث نجحنا في تخصيص أكثر من 570 ألف وحدة سكنية وانتهينا من تنفيذ 648 ألف وحدة.

وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد تسليمات للحاجزين في إعلان "سكن لكل المصريين 1" لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، الذي يتضمن 220 ألف وحدة الذي نبدأ تسليم عدد من وحداته اليوم.

وعرضت مي عبدالحميد فيديو عن برنامج المليون وحدة سكنية الذي بدأ تنفيذه في عام 2014 ومستمر حتى الآن.