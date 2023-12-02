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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

13.7 % زيادة في إجمالي الكميات المنقولة بواسطة صهاريج السكك الحديدية 2022/2023

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

  أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم السبت الموافق 2 / 12/ 2023 النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترول والغاز الطبيعي في مصر عام 2022/2023 وأهم مؤشراتها ما يلي: 
•  بلغ إجمالي الكميـات المنقولة بواسـطـة وسـائل نقــل المواد البتروليــة 101.8 مليـون طن متري بتكلفة نقل 37 مليار جنيه عــام (2022/2023) مقابــــل 105.7 مليــون طــن متري بتكلفة نقــل 36.3 مليـــار جنيــه عــام (2021/2022 ) بنسبــة  انخفاض قدرها 3.7 % .

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•   بلـغ إجمالي الكميات المنقولـة من المـواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 354 ألف طن متري عـام (2022/ 2023) مقابل 311 ألـف طـن مترى عام (2021/ 2022) بنسبة زيادة قدرها 13.7%.
• بلغـت الكــميات المنقولـــة باللــوارى 26 مليـــــون طـــــن متــرى عـام (2022/2023) مقابل 27.6 مليـون طن متري عام (2021/2022) بنسبة انخفاض 5.7 %.
•  بلــغ اعداد خطوط أنابيــب البتـرول الرئيسـيـة 87 خط بإجمالي اطوال6.3 ألف كم عام (2022/2023).


• بلغ أجمالي الكميـات المنـــقولة من المواد البترولية متضمنة) المنتجات البترولية، الخــــــام، المتكثفات، البوتاجاز (بواسطـة خطــوط انابيـــب البتـرول 65.5 مليــون طـن متري عــام (2022/2023) مقابل 67.6 مليـون طن عام (2021/2022) بنسبة انخفاض قدرها 3.1%.
• بلغـــت الكميـــات المنقولــــة من الزيت الخـــام والمنتجــــات البتروليـــة بالنـاقــلات السـاحليــة المستأجـــرة 9.9 مليــون طـــن عــــام (2022/ 2023) مقابــل 10.2 مليــون طــن متــري عــــام (2021/2022) بنسبـة انخفاض قدرها 2.7%.


• بلغت الكميـــات المنقولـــة من الغاز الطبيعي 68.5 مليار متر مكعب منها 58.3 مليار متر مكعب للســوق المحلى بنسبــة 85.1% و10.2 مليــــار مـتـر مكــعب للتصــدير بنسبــة 14.9%، بتكلفــــة نقل 3.4 مليــار جنيه عــام (2022/2023) مقابـــل 72.5 مليـــار متر مكــعب بتكلفة نقل 2.9مليار جنيه عام (2021/ 2022) بنسبة انخفـاض قدرهـا 5.5%.

الجهاز المركزي للاحصاء المواد البترول والغاز الطبيعي المنتجات البترولية الغاز الطبيعى الخامات البتروليه

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