لتحسين الخدمات.. برتوكول تعاون بين العدل والجهاز المركزي للإحصاء |صور

شهد كل من المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، مراسم توقيع بروتوكول مشترك بين الوزارة والجهاز.

وقع هلى البروتوكول كلاً من مساعد وزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة ، ورئيس الإدارة المركزية للإحصاءات بالجهاز.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

يأتي توقيع البروتوكول ضمن خطة وزارة العدل نحو التحديث المستمر لمنظومة العدالة الرقمية وتعظيم الاستفادة من البيانات المستخرجة منها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاء ذلك، في إطار حرص وزارة العدل على الإستفادة من خبرات الدولة في مجال الرقمنة ، وسعياً منها نحو تطوير النظام الإحصائي بالوزارة وبناء القدرات الإحصائية بما يتوافق مع التوجيهات الوطنية والدولية.

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