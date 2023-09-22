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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تطوير منظومة التقاضي بالمحاكم.. تفاصيل اجتماع السيسي بوزير العدل

الرئيس السيسي يجتمع
الرئيس السيسي يجتمع مع عمر مروان وزير العدل

أفاد برنامج 8 الصبح فى تقرير، على فضائية “دي إم سي” بأنه بالأمس وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تحسن نوعي في منظومة التقاضي خاصة فيما يتعلق بتطوير مقار وأبنية المحاكم وتعظيم أستخدام أحدث الوسائل والتقنيات في منظومة المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطن  وتحقيق العدالة الناجزة، وظهر ذلك في اجتماع الرئيس السيسي بالأمس مع المستشار عمر مروان وزير العدل.  

التحديث التقني وسرعة إجراءات التقاضي، للتسهيل على المواطنين

وفي هذا الإطار، صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على مستجدات العمل بوزارة العدل خاصة بما يتعلق بجهود تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية بما في ذلك التحديث التقني، بجانب تدريب ورفع كوادر الكفاءات البشرية فضلا عن تطورات الموقف التنفيذي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تحسن نوعي منظومة التقاضي المحاكم وزارة العدل عمر مروان وزير العدل

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