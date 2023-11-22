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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: زيادة نسبة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا

صادرات وواردات
صادرات وواردات

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول إجمالي الصادرات إلى دول الكوميسا 3544 مليون دولار خلال 2022 مقابل 3066 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة  قدرها 15.6 %.

أضاف الجهاز في نشرته الدورية بمناسبة يوم الإحصاء الافريقي، أن أعلى القيم تركزت  في خمس دول افريقية بنسبة 84.8% من إجمالي هذا التكتل، موضحا أن ترتيب الدول كالتالي، من بينها  ليبيا: بلغــت قيمــة الصـادرات  (1215 مليون دولار) بنسبه 34.3 % من إجمالي التكتل، ثم السودان حيث بلغـت قيمــة الصادرات (929 مليون دولار) بنسبه 26.2% من إجمالي التكتل.

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أما كينيا فقد  بلغــت قيمــة الصادرات   (356 مليون دولار) بنسبه  10.0 % من إجمالى التكتل، و تونس حيث  بلغت قيمة الصادرات (306 مليون دولار) بنسبه 8.6 % من إجمالى التكتل، جيبوتي  إذ بلغت قيمة الصادرات  (173 مليون دولار) بنسبه 4.9 % من إجمالى التكتل.

 

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالى:
لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (335 مليون دولار) بنسبة 29.4%من اجمالي أهم السلع.
أسمدة بلغت قيمة الصادرات  ( 305 مليون دولار ) بنسبة 26.8% من اجمالي أهم السلع .
وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الصادرات  ( 210 مليون دولار ) بنسبة 18.4 % من اجمالي أهم السلع .

 

وبلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الكوميسا 1887 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 1319مليون دولار عن عام 2021  بنسبة زيادة  قدرها 43.1 %.
وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 92.6 % من إجمالي هذا التكتل.
وجاء التوزيع النسبى لأهم واردات مصر ودول الكوميسا عام 2022وجاء ترتيب الدول كالتالي:

الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الواردات  (525 مليون دولار) بنسبـه 27.8 % من إجمالي التكتل.
السودان: بلغـت قيمـــة الـواردات (505 مليون دولار) بنسبــه 26.8% من إجمالي التكتـل.
زامبيا :  بلغــت قيمــة الــواردات   (314  مليون دولار) بنسبه 16.6 % من إجمالي التكتل.
كينيـا :بلغــت قيمــة الــواردات (308 مليون دولار) بنسبه 16.3% من إجمالى التكتل.
ليبيا : بلغت قيمة الواردات (89 مليون دولار) بنسبه 4.7% من إجمالي التكتل.

 

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي:
نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الواردات (838 مليون دولار) بنسبة 52.0 % من اجمالي أهم السلع.
بن وشاى وبهارات بلغت قيمة الواردات ( 299 مليون دولار ) بنسبة 18.5 % من اجمالي أهم السلع.
حيوانات  حية بلغت قيمة الواردات  ( 206مليون دولار ) بنسبة 12.8 % من اجمالي أهم السلع .

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