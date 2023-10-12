الإحصاء: 13 مليون نسمة عدد الفتيات عمر 6 -17 سنة بمصر فى 2023

أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للفتاة الذي يحتفل به يوم 11 أكتوبر من كل عام، وفق إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بحقوق الفتيات عام 2011.

ويهدف اليوم العالمي للفتاة إلى تركيز الاهتمام على الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات، وتعزيز تمكين الفتيات وإحقاق حقوق الإنسان المكفولة لهن، وحق المراهقات في التمتع بحياة آمنة والحصول على التعليم والصحة وغيرها.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية للفتاة على مستوى العالم، بلغ عدد الفتيات على مستوى العالم في الفئة العمرية (6 -17 سنة) حوالي 777 مليون فتاة بنسبة 9.7% من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم 8 مليارات نسمة تقريبا، وأن 21% نسبة زواج الفتيات تحت سن 18 سنة في العالم بمقدار 12 مليون فتاة يتزوجن سنويا.

أما أهم المؤشرات المتعلقة بالفتاة في مصر، ففي ضوء الإحصاءات التي يصدرها الجهاز يمكن استعراض أهـم مؤشـــرات الفتيات في الفئة العمرية (6 -17 سنة) في مصر كالتالي:

عدد الفتيات طبـــقاً لتقديرات الســكان في يوليو عام 2023:

بلغ عدد الفتيات بالفئة العمرية (6 -17 سنة) في مصر 13 مليون نسمة تقريبا بنسبة 12.5% من إجمالي السكان، مقابل 14 مليون فتى بنسبة 13.3% من اجمالي السكان المقدر بـــ 105 ملايين نسمه في يوليو عام 2023.

التعليم:

طبقاً لبيانات النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي لعامي (2021/2022)، يبدأ التعليم الأساسي في جمهوريه مصر العربية من سن 6 سنوات وكانت البيانات كالتالي:

بلغت نسبة الفتيات المتسربات من التعليم في المرحلة الابتدائية في الفئة العمرية (6-11 سنة)، حيث بلغت 0.17%، وبلغت نسبة الفتيان المتسربين من المرحلة الإبتدائي في نفس الفئة 0.23%.

وارتفعت نسبة الفتيات المتسربات من المرحلة الإعدادية في الفئة العمرية (12-14 سنة)، حيث بلغت 1.1% بينما انخفضت نسبة التسرب للفتيان في نفس المرحلة، حيث بلغت 0.7%.

وبلغ معدل الانتقال النسبي من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية في نفس العام للفتيات 98.8% مقابل 97.5% إجمالي أعداد الفتيان في نفس المرحلة.

وبلغ معدل الإنتقال النسبي من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية في الفئة العمرية (15-17 سنة) وما في مستواها بين عامي (2020/2021- 2021/2022) للفتيات بالثانوي العام 45%، وفي الثانوي الصناعي 13.7%، الثانوي التجاري العام 20% ، الثانوي الفندقي 0.9% ، الثانوي الزراعي 1.4%.

وطبقاً لبيانات تقرير مسح صحة الأسرة المصرية 2021، فقد تم رصد مؤشرات الصحة للفتيات طبقا لتقرير مسح صحة الأسرة المصرية في الفئة العمرية (4 - 17 سنة) وكانت البيانات كالتالي:

عدد الفتيات طبـــقاً لتقديرات الســكان في يوليو عام 2023:

زواج الأطفال

انخفضت نسبة زواج الفتيات في الفئة العمرية (15-17 سنة) إلى 2.1% عام 2021، بالمقارنة بعام 2014، حيث بلغت النسبة لنفس الفئة 6.3%، 0.9% من الفتيات تزوجن عند عمر 15 سنة أو أقل.

الحالة التغذوية للفتيات في الفئة العمرية (5 - 14 سنة):

%57.8 من الفتيات في الفئة العمرية (5-9 سنة) حالتهن التغذوية طبيعية مقابل 32.7% يعانين من نحافة، و9.5% تعانين من زيادة وزن، و68.6% من الفتيات في الفئة العمرية (10-14 سنه) حالتهن التغذوية طبيعية مقابل 10.5% يعانين من نحافة، و20.8% يعانين من زيادة وزن.

الختان:

%15 نسبة الفتيات المختنات في العمر (4 -17 سنة) 26.8% من المتوقع ختانهن من الفتيات أقل من 18 سنة.

عمالة الأطفال

انخفضت نسبة عمالة الفتيات بالفئة العمرية (5 -17 سنه) إلى 2.8% عام 2021، مقارنة بعام 2014 حيث كانت نسبة عمالة الفتيات في نفس الفئة العمرية 5.8%.

مبادرات الدوله لدعم الفتاة المصرية أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة في مصر، والتي تسعى إلى تمكين الفتيات أقل من 18 سنة وبناء مهاراتهن وقدراتهن التعليمية والاجتماعية والاقتصادية، ومبادرتي "دوّي" و"نورة"، حيث يرتبط البرنامجان “دوّي” و"نورة" ارتباطاً كبيراً ببرنامجي "تنمية الأسرة المصرية وحياة كريمة".

مبادرة "دوي":

وتعني "دوّي" الصوت العالي المصحوب بتأثير، وهي مبادرة وطنية يجري تنفيذها في مصر بهدف إشراك الناشئ من الفتيات والأولاد في الأنشطة التي من شأنها مساعدتهم على تحقيق كامل إمكاناتهم، مع تعزيز مشاركة أسرهم ومجتمعاتهم، ومن ثم تغيير الطريقة التي ينظر بها المجتمع للفتيات.

ويتولى قيادة المبادرة الوطنية "دوّي"، المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، بدعم فني من اليونيسف وبالتعاون مع العديد من الشركاء.

مبادرة "نورة":

مبادرة "نورة" أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في أكتوبر 2021، والتي تهدف إلى تمكين الفتيات المراهقات لتغيير تحولي في مصر.

وتُعد "نورة" رمزاً لجميع الفتيات المراهقات في مصر ولإطار تنمية قدرات الفتيات، ويسعى أطراف المبادرة إلى أن تصبح قريباً رمزاً للإستثمار في الفتيات في مصر من خلال الشركاء وصانعي الأفلام والداعمين.

حملة "احميها من الختان":

حملة توعوية أطلقتها اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث للمرة الأولى في يونيو 2019 تزامناً مع اليوم الوطني لمكافحة ختان الإناث لتوعية الأسر المصرية بجميع المحافظات وحماية بناتهن من الختان، بهدف إحياء قضية ختان الإناث في الأذهان ووضعها على أولويات أجندة الجهات التنفيذية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، وحث المجتمع بجميع أطيافه لمواجهة هذه الجريمة، ودعم الجهود المحلية والوطنية والمبادرات المجتمعية ذات الصلة، وهي حملة مستمرة تعقد تباعاً كل عام.