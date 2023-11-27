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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء : 20.4% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى المجر

صدى البلد


 كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء اليوم الأثنين الموافق 27 / 11 / 2023 ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى المجر لتصل إلى 62.4 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2023 مقابل 51.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 20.4 %؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من المجر 167.4 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2023 مقابل 145.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 15.3 % .
كما أظهرت البيانات ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والمجر لتصل إلى 229.8مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2023 مقابل 197.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 16.6%.
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى المجر خلال اول 8 أشهر من عام 2023 
1. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 20.9 مليون دولار.
2. خضر وفواكه بقيمة 16.1 مليون دولار.
3. منتجات كيماوية بقيمة 10.4 مليون دولار.
4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 7.3 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من المجر خلال أول 8 أشهر من عام 2023
1. قاطرات وعربات بقيمة 71 مليون دولار.
2. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 12.6 مليون دولار.
3. سيارات وجرارات بقيمة 7.9 مليون دولار.
4. منتجات الصيدلة بقيمة 7.4 مليون دولار.
5. منتجات كيماوية بقيمة 7.1 مليون دولار.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالمجر 4.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 3 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها42.1% ، بينما بلغت قيمة تحويلات المجريين العاملين في مصر 925 ألف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 548 ألف دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 68.8%.
وسجل عدد سكان مصر 105.7 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان المجر 10.2 مليون نسمة عام 2023.

 

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