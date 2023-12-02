مونديال الأندية.. مصدر بالأهلي يكشف عن جاهزية موديست للسفر إلى السعودية

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن موقف اللاعب انتوني موديست المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من السفر للسعودية مع بعثة الأهلي للمشاركة في كأس العالم للاندية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مصدر بالأهلي موديست سيكون جاهز طبيا لرحلة السعودية”.

ويتطلع الأهلي لتحقيق المزيد من الانتصارات في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتنافس على صدارة المجموعة مع شباب بلوزداد الجزائري.

وتذاع مباراة الأهلي ويانج افريكانز التنزاني اليوم عبر قنوات beIN SPORTS، وتنقل القناة الأرضية أيضًا هذا اللقاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود عبد المنعم "كهربا".