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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جهاز حماية المنافسة يوافق على عدة صفقات استحواذ كبرى

قرارات حماية المنافسة
قرارات حماية المنافسة
ولاء عبد الكريم

 أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن موافقته على عدد من طلبات التركزات الاقتصادية الجديدة، وذلك في إطار دوره الرقابي لضمان بيئة تنافسية عادلة وتشجيع الاستثمارات بالسوق المصرية.

وأوضح الجهاز أن مجلس إدارة الجهاز وافق على طلب استحواذ شركة أي تي أي اينفرسيونيس إندوسترياليس إن سيمينتو إي ماترياليس س.ل. على عدد 527,887,144 سهمًا تمثل نسبة 85.98% من أسهم شركة صناعات مواد البناء.

كما وافقت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية على ثلاثة طلبات استحواذ أخرى، شملت:

استحواذ صندوق أفريك إنفست فاند أي في ذ.م.م على نسبة 29.7% من أسهم شركة أرو هولدينج ليمتد.

استحواذ شركتي أفريكان ديفيلوبمنت بارتنرز 4 إل. بي. وممفيس إنفيستمنت هولدنج إل. بي. التابعتين لصندوق دي بي أي بارتنرز على نسبة 45.98% من أسهم شركة إيه اتش جي هولدينجز ليمتد.

استحواذ صندوق إس بي إي بي إي إف 3 وشركة بروباركو إس إيه من خلال شركة بي إي إف فارو ليمتد على نسبة 83% من أسهم شركة دلتا هولدنجز بي. في.

وأكد الجهاز أن دراسة هذه الطلبات تمت وفقًا لمعايير وضوابط التركزات الاقتصادية المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة، بهدف ضمان عدم الإضرار بالمنافسة في السوق المصري أو تقييدها، مع تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الأعمال.


حماية المنافسة التركزات الاقتصادية الجديدة الاستثمارات الاستحواذ

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