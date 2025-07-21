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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حماية المنافسة يوافق على استحواذ CMA CGM على 35% من أسهم ميناء أكتوبر الجاف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية قد قررت الموافقة على الطلب المُقدم من CMA CGM Inland Services للاستحواذ على 35% من أسهم شركة ميناء أكتوبر الجاف، وذلك في إطار التزام الجهاز بدراسة التركزات الاقتصادية وضمان توافقها مع قواعد المنافسة الحرة والعادلة.

تأتي هذه الخطوة في ضوء ما ينص عليه قانون حماية المنافسة المصري من ضرورة إخطار الجهاز بأي عمليات استحواذ أو اندماج قد تؤدي إلى تغيير في هيكل السوق، لضمان عدم الإخلال بقواعد المنافسة أو خلق كيانات احتكارية.

ويمثل ميناء أكتوبر الجاف أحد أبرز مشروعات البنية اللوجستية في مصر، ويُعد بوابة رئيسية لنقل البضائع وربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية، وهو ما يجعل الاستثمار فيه عنصرًا محوريًا في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز التنافسية اللوجستية.

وأكد الجهاز أنه تمت دراسة الصفقة بعناية من حيث تأثيرها المحتمل على هيكل السوق المعني، وتبيّن أنها لا تُخلّ بالمنافسة، ولا تؤدي إلى خلق أو تعزيز وضع مسيطر، وبالتالي لا تُشكل مخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005.

جهاز المنافسة الممارسات الاحتكارية استحواذ ات

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