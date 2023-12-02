لسه بدري.. صندوق الإسكان الاجتماعى يعلن موعد الطرح الجديد للوحدات

كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، تفاصيل الإعلان التكميلى لسكن لكل المصريين 3 .

وأوضحت مى عبد الحميد خلال حوارها مع برنامج "عقار مصر"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي طاهر حمدى أنه سيتم فتح باب التقديم بالإعلان التكميلى يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023، ولمدة شهر .

وتابعت: سيتم إتاحة كراسة الشروط متضمنة خطوات التحويل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق "Cservices.shmff.gov.eg".

الإعلان التكميلي

وأشارت مى عبد الحميد إلى أن الإعلان التكميلي لطرح سكن لكل المصريين 3، يتضمن وحدات 90 مترًا وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم، بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي، ووحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا بفائدة 7.5 % ثابتة لمدة 20 عاماً.

وأكدت مي عبد الحميد أنه تم مضاعفة مبلغ الدعم المقدم للمواطنين من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه للوحدات تسليم 36 شهرا، وذلك بهدف مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية، والتي أثرت على الأسعار بصورة سلبية.

وعن موعد طرح وحدات جديدة قالت مى عبد الحميد" من أول ما بدأنا فى 2014 تم طرح 17 إعلانا بمعدل 2 إعلان فى السنة، وخلال 6 أشهر من الإعلان التكميلى سيتم طرح إعلان جديد.

